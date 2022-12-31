رؤساء السلطات الثلاث یؤکدون على تعزیز الاستقرار الاقتصادي في البلاد

اكد رؤساء السلطات الايرانية العليا، خلال اجتماعهم الاسبوعي الذي عقد اليوم السبت باستضافة رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي"، على ضرورة حفظ الاستقرار الاقتصادي والاستثماري ومواصلة الجهود لخفض اسعار العملات الاجنبية في الاسواق الداخلية.

واجتماع رؤساء السلطات الثلاث، التأم اليوم السبت، بحضور كل من رئيس الجمهورية رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، الى جانب النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر".

وفي تصريحه خلال الاجتماع، قدم مخبر تقريرا حول الانجازات المحققة في مجال الاستثمارات واحتواء التضخم والدوافع الاقتصادية.

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