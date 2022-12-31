کنعاني: ما زلنا نرى وجود الشهید سلیماني في المنطقة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: ان من أهم مظاهر شخصية الشهيد قاسم سليماني قدرته الفريدة على إنتاج قوة وطنية ودولية للعالم الإسلامي وجبهة المقاومة وهو كان شخصية شاملة غير حزبية وجندي للأمة بالمعنى الحرفي للكلمة.

وأعرب كنعاني صباح اليوم في اجتماع حول الشهيد سليماني ومحاربة الإرهاب والتطرف في منطقة غرب آسيا، عن تعازيه لذكرى استشهاد الشهيد سليماني، مضيفا أن شخصية الحاج قاسم متعددة الأبعاد. النقطة المهمة التي قالها القائد هي أن مدرسته يجب أن تدرس.

وأضاف: من أهم مظاهر شخصية الحاج قاسم قدرته الفريدة على إنتاج قوة وطنية ودولية للعالم الإسلامي وجبهة المقاومة ونحن نشهد آثار تجليات هذا الوجه يوما بعد يوم.

وفي إشارة إلى كلام سماحة قائد الثورة الإسلامية، قال كنعاني: الحاج قاسم كان شخصية شاملة غير حزبية وجندي للأمة بالمعنى الحرفي للكلمة. كانت حياة الحاج قاسم موحِدة، وحتى استشهاده كان مثالًا واضحًا للإرهاب المنظم .

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن استشهاد الحاج قاسم سليماني أيضا خلق القوة حيث رأينا مراسم تشييع جثمان الشهيد أيضا كانت غير مسبوقة وهذا الأمر أظهر أن الجندي يمكن أن يكتسب شعبية وطنية ودولية حيث يشارك الناس من مختلف المناطق في مراسم تشييعه.

وقال كنعاني: ما زلنا نرى وجوده في المنطقة، فهو الوجه الدولي للمقاومة، ونرى تجليات هذا الوجه يومًا بعد يوم.

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