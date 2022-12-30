تنفیذ عملیات الهجوم البرمائي بنجاح في مناورات "ذوالفقار" للجیش الایراني

نفذ مغاوير جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بنجاح عمليات الهجوم البرمائي للتدرب على السيطرة على سواحل العدو المفترض، في المراحل العملياتية الرئيسية من مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة، والتي انطلقت فجر اليوم الجمعة شرق مضيق هرمز.

وفي المرحلة العملياتية لمناورات "ذوالفقار1401" المتشركة للجيش الايراني والتي انطلقت فجر الجمعة، نفذت الوية مشاة ومغاوير القوة البحرية للجيش الايراني ومعها وحدات القوة البرية هجمات مضادة ضد القوات المعادية المهاجمة، وشنت هجمات مباغتة وسيطرت على الاهداف المحددة مسبقة في سواحل مكران جنوب شرق ايران.

أعلن ذلك المتحدث باسم مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة، العميد علي رضا شيخ، وقال: ان وحدات المغاوير ومشاة البحرية التابعة للجيش، وباستخدام انواع التجهيزات والاسلحة بما فيها الزوارق السريعة والزوارق الهجومية والغواصات والمدمرات الراجمة للصواريخ، وبالاستفادة من عنصر المباغتة، شنت هجمات على الوحدات المعادية المهاجمة المفترضة وقضت عليها.

وأضاف: وفي جانب آخر من عمليات الهجوم البرمائي للسيطرة على سواحل العدو المفترض، تم تنفيذ عمليات الجوقلة والانزال من مروحيات "اي بي 212" التابعة لبحرية الجيش.

وتم في عمليات النزال البرمائية استخدام دبابات "تي 72" وناقلات الجند " BMP۲".

وتابع: من التدريبات الاخرى التي جرت في هذه المناورات، تنفيذ القوة الجوية للجيش طلعات جوية لتوفير امن الاجواء للقوات المشاركة في العمليات البرمائية، فضلا عن رصد اجواء منطقة العمليات من قبل قوة الدفاع الجوي.

وقال: ان مغاوير ومشاة البحرية ورغم وجود العراقيل والعقبات الطبيعية المتنوعة، وفي تصديها للهجمات المعادية القوية، بادروا من خلال تنفيذ الاستراتيجيات القتالية والرصد الاستخباراتي والعملياتي للوحدات المتغلغلة، للتصدي لأي عمليات تجسسية واستطلاعية للعدو، كما نفذت هجمات على الاهداف المحددة مسبقا بنيران المدفعية الخفيفة والثقيلة بإسناد من وحدات الدفاع الساحلي، وتمكنت في فترة زمنية قياسية من منع تقدم الوحدات المهاجمة.

واوضح انه من بين التدريبات التي جرت خلال هذه المناورات؛ تدمير زوارق العدو باستخدام زوارق "آذرخش" و"شهاب" و"رعد" السريعة والمجهزة بالراجمات، وتنفيذ عمليات نشر الالغام، والدفاع الساحلي بواسطة المدفعية، والهجمات بالآليات في السواحل، وجوقلة وانزال مشاة البحرية بواسطة مروحيات الوحدات الجوبحرية.

واشار المتحدث باسم مناورات ذوالفقار المشتركة، الى اقرار الاتصالات الآمنة بين الوحدات المنفذة مع مراكز القيادة في هذه المرحلة من المناورات، وقال: ان ديمومة الاتصالات في اجواء مطلقة من الحرب الالكترونية تعتبر نقطة قوة لهذه العمليات التي تم تنفيذها بنجاح.

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