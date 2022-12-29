الخارجیة الایرانیة تستدعي السفیر الإیطالي بطهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية سفير ايطاليا لدى طهران احتجاجا على تدخل بلاده في الشؤون الداخلية الإيرانية.

وعقب تدخل بعض المسؤولين الإيطاليين بشان الوضع الداخلي الايراني، تم استدعاء "جوزيبي بيروني" ، سفير إيطاليا في طهران ، إلى وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية اليوم الخميس.

وفي هذا الاستدعاء ، تم ابلاغ السفير الايطالي احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد على استمرار التصريحات والإجراءات التدخلية لبعض المسؤولين الإيطاليين في الشؤون الداخلية الإيرانية.

كما تم ابلاغه بان التعامل الانتقائي والمزدوج فيما يتعلق بحقوق الإنسان غير مقبول ومرفوض تماما من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وأن الطرف الآخر هو الذي انتهك حقوق الشعب الايراني واضر بمصالح هذا الشعب بشدة من خلال فرض عقوبات غير شرعية.

وأعلن في استدعاء السفير الإيطالي أن المواقف السلبية وغير العقلانية لبعض المسؤولين الإيطاليين لا تتناسب اطلاقا مع السجل التاريخي للعلاقات بين البلدين.

وقال السفير الإيطالي في هذا الاجتماع إنه سينقل الى حكومته هذا الامر في أقرب وقت ممكن.

endNewsMessage1