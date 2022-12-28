کنعاني: جرائم الصهاینة تستحق الدعم من وجهة نظر الغرب

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ناصر كنعاني"، على ان جرائم الكيان الصهيوني خلال العام 2022، والتي طالت النساء والاطفال ايضا، لا تشكل انتهاكا لحقوق الانسان من وجهة نظر امريكا والغرب، وانما تستحق الدعم ايضا.

وفي تغريدة عبر تويتر اليوم الاربعاء، كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية : ان الكيان الصهيوني قتل خلال العام 2022، ما يبلغ 220 فلسطينيا واصاب 9 الاف اخرين، كما اعتقل 6 الاف و500 شخصا، ودمر 832 بناية واقتلع 13 الف شجرة زيتون.

واضاف : هذه الجرائم، لا تشكل انتهاكا لحقوق الانسان من وجهة نظر امريكا والغرب، وانما تستحق الدعم ايضا.

endNewsMessage1