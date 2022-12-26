السوداني یأمر باستئناف جهود الوساطة بین إیران والسعودیة

أفاد موقع العربي الجديد اليوم الاثنين ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، طلب من وزير الخارجية فؤاد حسين وفريق من مكتبه استئناف جهود الوساطة العراقية بين طهران والرياض.

واضاف الموقع نقلا عن مسؤولين عراقيين في العاصمة بغداد، أمس الأحد، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طلب من وزير الخارجية فؤاد حسين وفريق من مكتبه استئناف جهود الوساطة العراقية بين طهران والرياض بغية ترتيب لقاء جديد بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

هذه المعلومات أكدها مسؤول آخر في وزارة الخارجية بحديث هاتفي مقتضب. وأشار إلى أن “انعقاد الجولة الجديدة متوقف على الإيرانيين بالدرجة الأولى”. وأوضح أن “السعوديين أبدوا تجاوباً مع عودة الحوارات على مستوى منخفض، غير أن الإيرانيين يطالبون بجدول زمني وملفات محددة لبحثها، مع التأكيد على عدم رغبتهم بمناقشة ملفات معينة”، من دون أن يذكرها.

وشدّد المسؤول على أن السوداني وجه باستئناف دور الوساطة بعد عودته إلى بغداد من مؤتمر عمّان.

وأبلغ مسؤول رفيع في مكتب السوداني بأن الأخير أوعز لوزير الخارجية فؤاد حسين وفريق من مكتبه باستئناف جهود الوساطة بين طهران والرياض من خلال فتح قنوات تواصل بينهما لتأمين عقد لقاء جديد. ولفت إلى أن “السوداني يأمل في تحقيق إنجاز خارجي أول له على هذا المستوى”. كما أكد أن رئيس الحكومة “اطلع على تفاصيل ومجريات جلسات الحوار السابقة وأبرز نقاط الخلاف والتقارب التي تحققت”.

ومنذ إبريل/نيسان 2021، استضافت بغداد، مباحثات مباشرة بين إيران والسعودية. وضمت الوفود ممثلين أمنيين ودبلوماسيين لكلا البلدين، ورعى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي 5 جولات منها، كان آخرها في إبريل الماضي.

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