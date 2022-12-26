امیر عبداللهیان یستقبل نائب وزیر الخارجیة القطري

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين، نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية حمد بن عبد العزيز الخليفي.

وفي هذا اللقاء، هنأ امير عبداللهيان، قطر على استضافة مونديال 2022 بنجاح.

وأشاد وزير الخارجية بالتركيز على القيم الإسلامية وأهميتها في كأس العالم هذه، معرباً عن تقديره للجانب القطري.

كما تطرق أمير عبداللهيان في هذا اللقاء إلى مؤتمر بغداد 2 في الأردن ودعم القضية الفلسطينية خلال مونديال قطر 2022.

ووصل نائب وزير خارجية قطر إلى إيران الأسبوع الماضي للمشاركة في منتدى طهران الثالث للحوار والتقى أمير عبد اللهيان.

endNewsMessage1