الحرس الثوري: القبض على 7 من عناصر الشغب الرئیسیة العمیلة لبریطانیا

اعلنت العلاقات العامة لدى "مقر ثار الله" التابع للحرس الثوري في محافظة كرمان (جنوب)، استهداف شبكة ارهابية عميلة لبريطانيا ومتورطة في اثارة اعمال الشغب الاخيرة داخل البلاد، والقبض على 7 من العناصر الرئيسية فيها.

وجاء في البيان الصادر عن "مقر ثار الله"، بهذا الشان: لقد تم بفضل الباري تعالى والجهود الاستخباراتية الدقيقة من جانب القوات المنتسبة الى منظمة استخبارات الحرس الثوري لدى محافظة كرمان، الكشف عن تحركات شبكة "زاكرس" التي تديرها مباشرة عناصر من بريطانيا وتاسيسها فريقا من المرتزقة المعادين للثورة الاسلامية داخل البلاد وخارجها، الذين تورطوا في اثارة الشغب والاضطرابات ضمن مخطط الاطاحة بالنظام.

واضاف البيان، انه جرى خلال عملية استهداف هذه الشبكة الارهابية والقبض على عناصرها السبعة الرئيسية، قطع واغلاق جميع قنوات اتصالهم السيبرانية والفنية التي استخدموها في اعمال الشغب الاخيرة.

واوضح البيان، ان من بين هؤلاء المعتقلين يوجد اشخاص يحملون جنسية مزدوجة كانوا بصدد الهروب من البلاد، لكنهم وقعوا في قبضة قوات الامن التابعة للحرس الثوري بمحافظة كرمان.

واكمل البيان، ان منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري ماضية في جهودها للكشف عن سائر العناصر المحلية والخارجية المرتطبة بهذه الشبكة، وستوافي بالنتائج في هذا الخصوص لاحقا.

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