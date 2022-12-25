فی رسالة الى بابا الفاتیکان.. رئیسي یهنئ بذکرى میلاد السید المسیح وراس السنة المیلادیة

بعث رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي رسالة الى بابا الفاتيكان "فرنسيس"؛ مهنئا اياه وجميع اتباع الطائفة المسيحية بذكرى ميلاد النبي "عيسى بن مريم" (عليه السلام)، واقتراب راس السنة الميلادية 2023.

واستدل رئيسي في خطاب التهنئة الى البابا فرنسيس، بآيات القران الكريم من سورة مريم (س)، التي تسلط الضوء على المكانة الرفيعة للسيد المسيح (ع) ورسالته المنادية بالوئام والحرية الحقيقية، والمبشرة بنجاة وسعادة البشرية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله، في أن تتحقق السعادة البشرية خلال العام الجديد بفضل التعاليم القيمة للأنبياء بمن فيهم السيد المسيح (ع)، والمثابرة على طريق القيم الإلهية، وان تملأ العدالة والوئام الشعوب جميعا.

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