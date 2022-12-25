امیر عبداللهیان: العراق اقترح التوسط لبدء محادثات بین ایران ومصر

وقال الوزير امير عبداللهيان في تصريحات صحفية السبت " ان رئيس الوزراء العراقي طرح اثناء محادثاته معه على هامش مؤتمر "بغداد 2" في عمان افكارا حول قيام العراق بدور اقليمي لتعزيز التعاون الاقليمي ، وابدى رغبة واقتراحا لبدء محادثات ايرانية مصرية على المستويين الامني والسياسي تؤدي الى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة ، وانا قد رحبت بالفكرة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي".

واضاف الوزير امير عبداللهيان ان من المقرر ان يقوم رئيس الوزراء الراقي بتحرك في هذا المجال خلال الاسابيع القادمة.

وتابع " من المقرر ان نتابع هذا الموضوع في اطار الدور الاقليمي للعراق لدعم الحوار والتعاون ".

هذا وكانت بغداد قد استضافت في السابق 5 جولات ايضا من المحادثات بين ايران والسعودية.