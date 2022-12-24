إیران قلقة للغایة من تعرض حیاة المواطنین في فرنسا

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني الهجوم العنيف والعنصري على المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس الذي أودى بحياة عدد من الأبرياء، قائلا إن إيران قلقة للغاية من تعرض حياة المواطنين في فرنسا.

وأکد كنعاني اليوم السبت إن ايران قلقة للغاية من تعرض حياة المواطنين، وخصوصاً المسلمين والأقليات والمهاجرين للخطر في فرنسا، داعیا الشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات السلمية.

وأشار إلى السجل الاسود للحكومة الفرنسية في اتخاذ سیاسات التمييز العنصري بحق الأقليات والمهاجرين، والتعامل بعنف معهم.

ودعا إلى إجراء تحقيقات حيادية من أجل التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى حادث باريس.

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