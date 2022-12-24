قائد الثورة یحضر اول مجلس عزاء لمناسبة ذکرى استشهاد السیدة الزهراء (س)

اقيم مساء اليوم السبت، اول مجلس عزاء بحضور سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، لمناسبة ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين [فاطمة الزهراء] (س)، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران.

وبدات المراسم، بتلاوة ايات من الذكر الحكيم، ومن ثم كلمة الخطيب "حجة الاسلام صديقي"، وقراءة المراثي استذكارا لشخصية السيدة الزهراء (س) وتضحياتها.

ونظرا لتراجع الاصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بشكل ملفت، فإن مجالس العزاء لمناسبة ذكرى استشهاد السيدة الزهراء (س) برعاية سماحة قائد الثورة، تقام هذا العام بحضور جمع محدّد من المعزين وبما يشمل عوائل الشهداء المعظمة.

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