أمیرعبداللهیان: اتفقنا مع بوریل على اتخاذ الخطوات النهائیة للاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية حسين أميرعبداللهیان أنه في لقائه مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل تم الاتفاق على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي.

وكتب أمير عبداللهيان في تغريدة له على موقع تويتر : "في الاجتماع مع بوريل ، اتفقنا على اتخاذ الخطوات النهائية للاتفاق النووي مضيفا نافذة الاتفاق مفتوحة من الجانب الايراني لكنها ليست إلى الأبد.

وحول الحرب في اوكرانيا، كتب اميرعبداللهيان لقد أكدنا على الحل السياسي في أوكرانيا. ان كوارث غوانتانامو والفضائح في أبو غريب والجرائم ضد النساء والأطفال في اليمن وأفغانستان لا تسمح لأمريكا بأن توعظ الآخرين.

وكان بوريل قد اكد في مذكرة حول نتائج زيارته إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر بغداد 2، عندما يتعلق الأمر بعدم الانتشار النووي ، لا يوجد بديل لخطة العمل المشترك الشاملة، وأولئك الذين يعتقدون خلاف ذلك يخدعون أنفسهم.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان وأكدت أن استعادة خطة العمل المشترك الشاملة لا تحدث في فراغ استراتيجي.

والتقى بوريل وأمير عبد اللهيان الثلاثاء الماضي على هامش قمة بغداد 2 في العاصمة الأردنية.

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