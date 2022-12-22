وزیر الخارجیة الایراني یتلقی اتصالات من نظرائه العماني والهولندي

بحث وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان في اتصال هاتفي آخر التطورات المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية.

في اتصال هاتفي اجرأه وزير خارجية عمان ظهر اليوم الخميس، ناقش حسين أمير عبد اللهيان والسيد بدر البوسعيدي، أهم الموضوعات التي تهم البلدين .

وأكد الطرفان في هذا الاتصال على استمرار المشاورات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يتماشى مع مصالح البلدين ودول المنطقة.

وفي اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء اليوم الخميس من نظيره الهولندي فوبكي هوكسترا ، جرى خلاله تبادل الآراء حول أهم القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الثنائية والدولية.

وفي إشارة إلى 400 عام من العلاقات بين إيران وهولندا ، أكد رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني استعداد طهران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

كما هنأ أمير عبداللهيان، هولندا حكومة وشعبا بعيد الميلاد.

من جانبه اشار وزير الخارجية الهولندي الى الماضي التاريخي للعلاقات بين البلدين واكد اهتمام بلاده بمواصلة الحوارات الثنائية في الشؤون السياسية والقنصلية ، وأعلن استعداده لإجراء مشاورات سياسية ثنائية.

كما هنأ وزير خارجية هولندا ، إيران حكومةً وشعباً ، وخاصةً المسيحيين ، بالعام الجديد.

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