امیر عبداللهیان: طهران ترحب بعودة العلاقات الى طبیعتها مع الریاض

اعلن وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، عن مباحثاته مع نظيره السعودية على هامش "مؤتمر بغداد -2" في الاردن؛ قائلا : متى ما كانت السعودية جاهزة لاستئناف العلاقات الطبيعية، ايران سترحب بذلك.

"امير عبداللهيان"، قال ذلك في تصريح للصحفيين، بنهاية زيارته الحالية للاردن، حيث شارك في مؤتمر بغداد -2.

ولفت وزير الخارجية الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تقطع علاقاتها مع السعودية، بل السعودية هي التي اقدمت على ذلك؛ مبينا انه اعلن خلال مباحثاته مع وزير الخارجية السعودي عن استعداد طهران لمواصلة سير المفاوضات التي انطلقت في بغداد، مع الرياض.

كما تطرق الى المباحثات التي اجراها في عَمان برفقة "علي باقري" مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، مع مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيب بوريل" ومساعده "انريكي مورا"؛ مبينا ان هذا اللقاء استغرق ساعتين وجرى خلاله استعراض القضايا المتعلقة بمفاوضات إلغاء الحظر عن ايران.

وصرح امير عبداللهيان : لقد اتخذ الجانب الامريكي خلال الشهرين او الاشهر الثلاثة الماضية اجراءات محتالة تعارضت مع تصريحاته السابقة.

واضاف : ان الامريكيين لطالما اعربوا عن رغبتهم في اتخاذ الخطوة النهائية من جانب الاطراف جميعا للعودة الى اتفاق فيينا، لكنهم يتصرفون من منطلق التحايل والخداع.

واستطرد : لقد تناول هذا الاجتماع كافة القضايا، حيث اكدنا بانه لو كان الامريكيون صادقين بشان متابعة الدبلوماسية، اذا لا يحق لهم ان يسعوا بأساليب وفي وسائل الاعلام لاتنزاع التنازلات.

ومضى وزيرالخارجية الايراني الى القول : قراءتنا للامور هي ان الاطراف المختلفة بدأوا العودة الى المصداقية، ونحن بدورنا نعلن في حال رعاية خطوطنا الحمراء، سنكون جاهزين للاتخاذ الخطوات النهائية من التوصل الى اتفاق.

endNewsMessage1