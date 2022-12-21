عبداللهیان: السعودیة أعلنت استعدادها لمواصلة الحوار مع إیران

وكتب حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم الأربعاء : شاركت في مؤتمر بغداد- 2 في الأردن للتأكيد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق ، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة لإجراء الحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان ، وقطر، والعراق، والكويت والسعودية. وقد أکد لي الوزير السعودي استعداد بلاده لاستمرار المفاوضات مع إيران.

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