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خانه | سياسة

عبداللهیان: السعودیة أعلنت استعدادها لمواصلة الحوار مع إیران

أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات مع إيرا

عبداللهیان: السعودیة أعلنت استعدادها لمواصلة الحوار مع إیران

وكتب حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم الأربعاء : شاركت في مؤتمر بغداد- 2 في الأردن للتأكيد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق ، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة لإجراء الحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان ، وقطر، والعراق، والكويت والسعودية. وقد أکد لي الوزير السعودي استعداد بلاده لاستمرار المفاوضات مع إيران.

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السعودية إيران مع عبداللهيان لمواصلة

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