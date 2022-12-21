عبداللهیان: السعودیة أعلنت استعدادها لمواصلة الحوار مع إیران
أعلن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان استعداد السعودية لمواصلة المفاوضات مع إيرا
وكتب حسين أمير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم الأربعاء : شاركت في مؤتمر بغداد- 2 في الأردن للتأكيد على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق ، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة لإجراء الحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية سلطنة عمان ، وقطر، والعراق، والكويت والسعودية. وقد أکد لي الوزير السعودي استعداد بلاده لاستمرار المفاوضات مع إيران.
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