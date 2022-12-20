رئیسي یؤکد على الاسراع في إطلاق الشبکة الوطنیة للمعلومات

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية أن إطلاق الشبكة الوطنية للمعلومات هو من اولويات الفضاء الافتراضي، مشددا على ضرورة متابعة هذا الموضوع بجدية لتحقيقه بأسرع ما يمكن.

وترأس ابراهيم رئيسي، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، حيث تم خلاله بحث ودراسة وثيقة ضوابط وشروط نشر المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد طرح وجهات نظر الاعضاء تقرر احالة هذه الوثيقة الى اللجنة المختصة من اجل تعديلها وإكمالها.

وخلال هذا الاجتماع، تم تقديم تقرير عن آخر وضع الشبكة الوطنية للمعلومات، حيث أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تدشين هذه الشبكة هو من اولويات الفضاء الافتراضي ولابد من متابعته بجدية لكي يتم تحقيقه في اسرع وقت ممكن.

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