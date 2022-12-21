وزیر الخارجیة الایراني یسلم رسالة الرئیس رئیسي لملک الاردن

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في عمان اليوم الثلاثاء ملك الاردن عبدالله الثاني وسلمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية الاسلامية الايراني ابراهيم رئيسي.

وفي هذا اللقاء الذي جرى على هامش مؤتمر "بغداد -2" تم بحث التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وأعرب امير عبداللهيان عن تقديره لعقد الأردن مؤتمر "بغداد -2" بنجاح، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون بين دول المنطقة لتعزيز السلام والاستقرار والأمن وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما أوضح وزير الخارجية مجالات التعاون السياسي والاقتصادي المشترك ، وأعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع الأردن.

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وبعض المسؤولين الأمنيين الأردنيين، اشار ملك الاردن عبدالله الثاني، إلى نظرة الشعب الأردني المترافقة بالاحترام للإيرانيين، ودعا الى بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين البلدين، معتبرا مصير دول المنطقة الإسلامية يكمن في التعاون والمشاركة في إرساء الاستقرار والأمن المتبادل.

وقدم وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع رسالة خطية من الرئيس ابراهيم رئيسي إلى ملك الأردن الذي شكر بدوره الرئيس الايراني على رسالته الودية.

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