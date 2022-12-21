كنعاني يرد على اشادة بومبيو بزعيمة زمرة خلق الإرهابية

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني إن الإجراءات الأخيرة لبعض المفلسين السياسيين الأمريكيين في "غسل الإرهاب" والاشادة المخزية بزعيمة زمرة "خلق" الإرهابية وعميلة صدام المجرم، كشفت اكثر فاكثر عن الوجه الزائف لحقوق الإنسان الأمريكية.

وكتب كنعاني ، في سلسلة تغريدات مساء الثلاثاء ، ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو: ان تحالف النظام الامريكي مع الإرهابيين وقتلة أكثر من 17 ألف مواطن إيراني بات اكثر وضوحا.

وأضاف: إن الإجراءات الأخيرة التي قام بها بعض المفلسين السياسيين الأمريكيين في "غسل الإرهاب" والاشادة المخزية بزعيمة زمرة "المنافقين" (خلق) الارهابية والعميلة لصدام المجرم كشفت اكثر فاكثر عن الوجه الزائف لحقوق الإنسان الأمريكية.

وقال كنعاني انه على الرغم من أن تشبث النظام الأمريكي بالمفلسين والمجرمين للضغط على الحكومة والشعب الإيراني يظهر خواء أيديهم، ولكن هذه الحقيقة لاتقلل شيئا من مسؤوليات واشنطن القانونية والدولية في انتهاك حقوق الشعب الإيراني ودعمها الصارخ لمنظمة إرهابية معروفة.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قد قال يوم الاثنين في تصريح للصحفيين على هامش منتدى حوار طهران الثالث، رداً على سؤال حول دعم بومبيو لزمرة "خلق" الارهابية: بومبيو عنصر انتهت فترة صلاحيته في أمريكا ، وقد عقد مع مجموعة أخرى ممن انتهت فترة صلاحيتهم اجتماعا مع من انتهكوا أمن وسلامة مواطنيهم ، وهم مسؤولون عن اغتيال واستشهاد 17 ألف رجل وامرأة وطفل وشيخ إيراني. فمثل هذه الاجتماعات تفتقر إلى القيمة والتأثير.

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