امیر عبداللهیان: استضافة کاس العالم بنجاح یبعث على فخر الدول الاسلامیة

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، على ان استضافة قطر لمونديال 2022 بنجاح، مدعاة للفخر بالنسبة للدول الاسلامية.

"امير عبداللهيان"، قال ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين في طهران، بمساعد وزير خارجية قطر للشؤون الاقليمية "محمد عبد العزيز الخليفي".

وهنأ وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء، بمناسبة حلول "اليوم الوطني القطري" ايضا؛ كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضافا الى اخر المستجدات المتعلقة بـ "مفاوضات الغاء الحظر عن ايران".

كما اكد امير عبداللهيان والخليفي، على ارادة طهران والدوحة في توسيع العلاقات الثنائية بشتى المجالات السياسية والاقتصادية.

علما ان مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الدولية "محمد بن عبد العزيز الخليفي" يزور طهران على راس وفد، لحضور اجتماع "منتدى طهران للحوار" الذي بدا اليوم في نسخته الثالثة.

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