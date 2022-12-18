الرئیس الإیراني: مؤامرات جبهة الاستکبار ستحبط بتعاون الدول الردیفة

استنكر رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي"، استغلال امريكا والغرب للاليات الدولية مثل حقوق الانسان ضد الدول المستقلة، مؤكدا على ان تعزيز التعاون بين الدول الرديفة يشكل احد السبل الكفيلة بافشال ضغوط جبهة الاستكبار.

ولدى استقباله اليوم الاحد وزير خارجية نيكاراغوا "دنيس مونكادا"، اعتبر رئيسي الطاقات المتوفرة في منطقة امريكا اللاتينية، بما في ذلك نيكاراغوا، ارضية مناسبة لتوسيع العلاقات بين هذه الدول والجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما نوه بالعلاقات الجيدة بين طهران ومناغوا وتعاون البلدين البناء على الصعيد الدولي والمنظمات الاممية، واصفا الصمود بوجه السياسات العدائية والضغوط الاستكبارية لاسيما امريكا، من الاسباب المواتية لتعميق هذه الاواصر.

من جانبه، اشاد وزير خارجية نيكاراغوا بقوة ايران وصمودها امام الضغوط الناجمة عن الحظر الامريكي.

واكد "مونكادو" على اهمية تنظيم وتنفيذ وثيقة للتعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين ايران ونيكاراغوا، والتسريع في وتيرة الاجراءات لهذا الغرض.

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