للمشارکة في قمة «بغداد 2».. أمیر عبداللهیان سیتوجه إلى الأردن الاثنین

سيغادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية "حسين امير عبداللهيان"، غدا الاثنين طهران متوجها إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في قمة «بغداد 2».

وسيتوجه أمير عبد اللهيان غدا الاثنين إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في القمة الثانية لدول الجوار العراقي "بغداد 2".

ويستضيف الأردن الثلاثاء المقبل، القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي عرفت بـ "بغداد 2"، التي يراد لها أن تكون استمراراً لقمة «بغداد 1» التي عقدت في العاصمة العراقية نهاية أغسطس (آب) العام الماضي.

والقمة المقبلة ستضم عضوين جديدين هما البحرين وعمان إلى جانب مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وتركيا وإيران وبالطبع العراق وفرنسا.

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