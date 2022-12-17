تعیین "حسن کاظمي قمي" سفیراً لإیران في أفغانستان

وكشف عباس بدري فر ، مستشار السفارة الإيرانية في كابول ، عن تعيين حسن کاظمي قمي سفيرا جديداً للبلاد في أفغانستان.

وذكر في مقابلة مع قناة طلوع نيوز الإخبارية ، أنه تم تقديم حسن كاظمي قمي كسفير لإيران في أفغانستان وسيأتي إلى أفغانستان بعد استكمال الاجراءات الإدارية.

وفي وقت سابق ، أعلنت السفارة الإيرانية في كابول ، انتهاء مهمة بهادر أمينيان ، السفير السابق لايران في كابول.

وقال عباس بدري فر ، مستشار السفارة الإيرانية في أفغانستان: "تم تعيين السيد كاظمي قمي رئيساً جديداً للبعثة الدبلوماسية الايرانية في افغانستان وسيتوجه الى كابل بعد اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة وسيبدأ مهامه بصفته رئيس البعثة الايرانية ".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: "نعتقد أن هذا التغيير الجديد سيكون مفيدًا لكلا البلدين ، وليس لدينا اية ملاحظة في هذا الصدد، ولاي دولة الحق في تغيير سفيرها ، لكننا نعتبر العلاقات بين البلدين مهمة وإن شاء الله ستستمر هذه العلاقات ".

وعمل حسن كاظمي قمي فيما سبق ممثل إيران في شؤون أفغانستان.

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