إیران والهند تؤکدان على ضرورة توسیع التعاون الثنائی

أكد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ووزير خارجية الهند في اتصال هاتفي على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وفي محادثة هاتفية جرت مساء الاثنين، تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك القضايا المطروحة على جدول أعمال العلاقات الثنائية.

وأكد وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية على ضرورة متابعة الاتفاقات الثنائية من أجل زيادة تطوير العلاقات بين طهران ونيودلهي.

وفي إشارة إلى المستوى الجيد للعلاقات والتعاون بين البلدين ، أعرب وزير خارجية الهند عن آرائه حول التعاون الثنائي والدولي بين طهران ونيودلهي.

كما أكد وزيرا خارجية البلدين على ضرورة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

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