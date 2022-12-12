تغریدة لأمیرعبداللهیان باللغة الصینیة حول ضرورة احترام وحدة أراضی إیران

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان الجزر الايرانية الثلاث تنتمي الى هذا الوطن والى الابد .

وغرد وزير الخارجية باللغة الصينية ردا على البيان المشترك للصين ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي قائلا : تعد جزر بو موسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى في الخليج الفارسي جزء لا يتجزا من تربة إيران النقية، وتنتمي إلى هذا الوطن الأم إلى الأبد.

وتابع عبداللهيان قائلا : لا نجامل اي طرف فيما يخص ضرورة احترام وحدة أراضي إيران.

وكان الوزير عبد اللهيان قد نشر التغريدة المذكورة بالفارسية من قبل.

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