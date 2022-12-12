تغریدة لأمیرعبداللهیان باللغة الصینیة حول ضرورة احترام وحدة أراضی إیران
قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان الجزر الايرانية الثلاث تنتمي الى هذا الوطن والى الابد .
وغرد وزير الخارجية باللغة الصينية ردا على البيان المشترك للصين ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي قائلا : تعد جزر بو موسى وتنب الصغرى وتنب الكبرى في الخليج الفارسي جزء لا يتجزا من تربة إيران النقية، وتنتمي إلى هذا الوطن الأم إلى الأبد.
وتابع عبداللهيان قائلا : لا نجامل اي طرف فيما يخص ضرورة احترام وحدة أراضي إيران.
وكان الوزير عبد اللهيان قد نشر التغريدة المذكورة بالفارسية من قبل.
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