ایران ترد على مزاعم بریطانیا باستخدام المسیرات الایرانیة في الحرب في أوکرانیا

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، بيانًا كررت فيه مزاعم استخدام طائرات بدون طيار إيرانية في حرب أوكرانيا، وهو ما نفته ايران عدة مرات.

وادعت وزارة الدفاع البريطانية أن الجيش الروسي ربما تلقى شحنة طائرات مسيرة جديدة من ايران.

وردا على هذه المزاعم صرح وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان"، أننا مستعدون للتحقيق في مزاعم بيع طائرات بدون طيار في اجتماع مشترك مع أوكرانيا قائلا: لم ولن نقدم أي أسلحة أو طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا.

وأوضح أميرعبداللهيان أن سياسة طهران قائمة على ارساء السلام في المنطقة بما في ذلك أوكرانيا.

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