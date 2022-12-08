الحرس الثوری : تفکیک خلیة مناوئة للثورة الاسلامة فی اردبیل شمال غربی البلاد

اعلنت دائرة استخبارات الحرس الثوري في محافظة اردبيل (شمال غربي البلاد)، تفكيك خلية تابعة للزمر المناوئة للثورة الاسلامية في هذه المحافظة والقبض على 3 عناصر فيها.

وجاء في البيان الصادر عن دائرة استخبارات الحرس الثوري اليوم الخميس، ان هذه الخلية اقدمت على تاسيس مجموعات عديدة لاستهداف الامن القومي وتخريب الممتلكات العامة والعسكرية باستخدام "كوكتيل مولوتوف"، واضرام النار فيها.

واعلن البيان، بان القوات الباسلة المنتسبة الى دائرة استخبارات الحرس الثوري، تمكنت من خلال عمليات رصد وتتبع استخباري وسيبراني، ان تلقي القبض على عناصر الخلية الثلاثة في اردبيل.

ولفت البيان، الى ان الخلية المشار اليها، خططت فضلا عن القيام باعمال تخريبية، لانشاء حسابات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لاخبار كاذبة وتشويش وتضليل الراي العام وتوجيه الاضطرابات في البلاد.

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