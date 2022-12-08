في اتصال هاتفي مع نظیره الفنلندي.. أمیرعبداللهیان: ایران تعارض استمرار الحرب في اوکرانیا

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ايران تعارض استمرار الحرب بما في ذلك في اوكرانيا، ونحن نعتقد بان الارسال غير المحدود للاسلحة الامريكية والاوروبية الى هذا البلد، جعل الظروف اكثر تعقيدا.

جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية جرت اليوم الخميس بين وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره الفنلندي "بيكا هافيستو"؛ حيث استعرض الجانبان مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الاخيرة داخل البلاد، وقضية اللاجئين الافغان وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق امير عبداللهيان الى زيارة وزير خارجية فنلندا خلال العام الماضي للجمهورية الاسلامية؛ واصفا العلاقات بين البلدين انها ماضية بالاتجاه الصحيح.

وفي جانب اخر من تصريحاته مع الوزير الفنلندي، اشار امير عبداللهيان الى اخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات الغاء الحظر عن ايران.

من جانبه، اكد "هافيتسو" على موقف فنلندا الداعم لاحياء الاتفاق النووي.

وتطرق وزير خارجية فنلندا في هذا الاتصال، الى موضوع اللاجئين الافغان، مشيدا بدور ايران البناء عبر استضافتها اللاجئين والمهاجرين من افغانستان.

كما اعلن استعداد فنلندا لمواصلة التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.

وسلط وزيرا خارجية ايران وفنلندا خلال الاتصال الهاتفي بينهما اليوم، على العلاقات الدبلوماسية التي انطلقت منذ 90 عاما بين طهران وهلسنكي، وبعض القضايا القنصلية، مع تاكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية.

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