shortLink
newsCode: 1307081 A
خانه | سياسة

طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية ، بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين ، ان تتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین

وفي سلسلة تغريدات لها، مساء الخميس، طالبت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وجاء في صفحة وزارة الخارجية الايرانية على موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب ، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس ، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت اساليب متناسبة وقياسية ضد اعمال الشغب . هذا الامر ينطبق ايضا على العملية القضائية، لكن الامن العام خط أحمر. لا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب ، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب الى إيران بنفاق. يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته ان يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
عن الإرهابيين استضافة ودعم وتشجيع

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive