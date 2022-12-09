طهران تدعو أوروبا الی التوقف عن استضافة ودعم وتشجیع الإرهابیین

وفي سلسلة تغريدات لها، مساء الخميس، طالبت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، ردا على التغريدات التدخلية لبعض الدول والمسؤولين الأوروبيين، هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.

وجاء في صفحة وزارة الخارجية الايرانية على موقع "تويتر": "في تعاملها مع أعمال الشغب ، مارست إيران أقصى درجات ضبط النفس ، وعلى عكس الكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء حتى الى سمعة المحتجين السلميين وتقمعهم بعنف، فقد استخدمت اساليب متناسبة وقياسية ضد اعمال الشغب . هذا الامر ينطبق ايضا على العملية القضائية، لكن الامن العام خط أحمر. لا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب ، حتى بالنسبة للأنظمة الغربية التي وجدت فرصة لتوجه الخطاب الى إيران بنفاق. يجب على الغرب بدلا من إظهار عدم نزاهته ان يتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين".

endNewsMessage1