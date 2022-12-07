رئیسي: عازمون على الإصغاء الى صوت الاحتجاجات والطلاب

قال رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي إن الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات لإعاقة تقدمنا، قائلا: نحن عازمون دائمًا على الاصغاء إلى مطالب الطلاب..هناك فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب.

أضاف رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها في جامعة طهران بمناسبة اليوم الوطني للطالب الجامعي اليوم الأربعاء: إن يوم الطالب الجامعي هو رمز لمعرفة ومناهضة الأعداء ومؤشر علی بصيرة الطلاب والشعور بالمسؤولية من جانبهم، مؤكدا على ضرورة الإصغاء إلى الاحتجاجات وايضا الجامعيين باعتبارهم صناع مستقبل إيران.

واعتبر أن هذا اليوم رمز وتعبير عن التفكير والنمو ومعرفة الظروف والأوضاع، لافتا إلى أن الجامعة غرفة للتفكير ومركز للتشاور.

وتابع : أنا أؤمن بأن هناك علاقة وثيقة ترتبط جامعات البلاد والحكومة، داعيا الطلاب إلى مد يد العون للحكومة لمعالجة مشاكل البلاد.

قائلا: نحن عازمون دائمًا على الإصغاء إلى مطالب الطلاب..هناك فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب ..الاحتجاج مآله الإصلاح والكمال لكن أعمال الشغب تسهم في الدمار وبث روح اليأس في المجتمع.

وخاطب الطلاب الجامعیین قائلا: يا أبنائي الأعزاء! علینا أن نبذل قصارى جهدنا لبث روح الأمل في الشعب أکثر في هذه الظروف.

واعتبر أن اليوم الوطني للطلاب رمز وتعبير عن التفكير والنمو ومعرفة الظروف والأوضاع، لافتا إلى أن الجامعة غرفة للتفكير ومركز للتشاور، قائلا : أنا أؤمن بأن هناك علاقة وثيقة ترتبط جامعات البلاد والحكومة، داعيا الطلاب إلى مد يد العون للحكومة لمعالجة مشاكل البلاد.

وأضاف رئيسي أن الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات لإعاقة تقدمنا، لافتا إلى أن الأميركيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة وجعلها مثل سوريا لكنهم أخطأوا في الحسابات لأن الشعب الإيراني لن يسمح لهم بذلك وأحبط الطلاب والأساتذة مخططاتهم ومنعوهم من تحقيق مآربهم.

وفيما يتعلق بعلاقات إيران مع دول الجوار، قال رئيس الجمهورية: إن الأمريكيين هددونا بمنعنا من مزاولة الأعمال التجارية إذا لم ننضم إلی مجموعة العمل المالي الدولية ( FATF )، لكن علاقتنا بدول الجوار والبنى التحتية التجارية في المنطقة مثل منظمة شنغهاي لتعاون وأوراسيا أصبحت أكثر نشاطًا من السابق.

وأشار إلى تطور العلاقات التجارية الإيرانية مع دول المنطقة، وأضاف : تنتج بلادنا حاليا وتصدر 6 أنواع من اللقاحات، ولم يمنعنا الحظر المفروض من قبل العدو من التقدم.

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