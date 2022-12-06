إیران تندد بالحظر الأمریکي في اجتماع المحکمة الجنائیة الدولیة

ندد ممثل الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الحظر الامريكي والذي أعاق تحقيق المنظمة في الجرائم التي ارتكبتها واشنطن

وأوضح المستشار القانوني لوزارة الخارجية الايرانية، ناصر آسيائي‌بور، اليوم الثلاثاء في اجتماع الدورة الـ 21 لمنتدى الدول الأعضاء ف المحکمة الجنائیة الدولیة، آخر مواقف البلاد فيما يتعلق بالمحكمة.

وفي معرض إدانته للعقوبات غير القانونية التي فرضتها بعض الدول على المنظمات الدولية وجمهورية إيران الإسلامية ، قال إن اميركا فرضت عقوبات غير مشروعة وغير قانونية على المحكمة الدولية بهدف ترهيب المحكمة ومنع المزيد من التحقيقات من قبل هذه المؤسسة بشأن الجرائم التي يرتكبها مواطنون أميركيون وحلفاء لهذا البلد وهذه سياسة متنمرة. أمريكا تفرض سياسات الهيمنة ، بما في ذلك ضد الشعب الإيراني ، منذ سنوات.

وفي إشارة إلى الحالات المعروضة على المحكمة ، بما في ذلك الوضع في أفغانستان وفلسطين ، شدد آسيائي بور أن المحكمة يجب أن تدرس هاتين القضيتين بشكل شامل وأن تقدم جميع المجرمين إلى العدالة.

وفي وقت سابق، وبعد التحقيقات التي أجريت حول أوضاع فلسطين وأفغانستان، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة أن القوات المسلحة التابعة للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة والقوات العسكرية والأمنية الاميركية في أفغانستان قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعقد الدورة الـ 21 لأعضاء منتدى المحكمة الجنائية الدولية في الفترة من 3 إلى 8 كانون الاول/ ديسمبر في لاهاي بهولندا ، وتشارك جمهورية إيران الإسلامية فيه كعضو مراقب.

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