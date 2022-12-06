قائد الثورة: یجب تحدید حالات الضعف الثقافي والعمل على معالجتها في البلاد

ولدى استقبال اعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية، اليوم الثلاثاء، اعتبر قائد الثورة الاسلامية ان المسؤولية الرئيسية الملقاة على هذا المجلس، تكمن في نشر الوعي والنهوض بالمستوى الثقافي داخل المجتمع والعمل الجهادي والثوري لاعادة تنظيم الهيكلة الثقافية للبلاد.

وفيما نوه بالمستوى الرفيع لاعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية، قال اية الله العظمى الخامنئي، ان "الهوية الجمعية لهذا المجلس لم تتبلور بالشكل الذي يتناغم والمكانة المرموقة لاعضائه".

و وجه قائد الثورة الاسلامية بضرورة تعزيز دور المجلس الاعلى للثورة الثقافية في مختلف القضايا الثقافية للبلاد؛ مبينا سماحته ان المسؤولية الرئيسية الموكلة الى هذا المجلس تكمن في التوعية والارشاد الثقافي داخل المجتمع الايراني.

واوضح، ان المجلس الأعلى للثورة الثقافية، يستطيع من خلال التوجيه الصحيح لآلاف المنظمات الشعبية الناشطة في المجالات الثقافية المتنوعة والواسعة، أن يطلق نهضة عامة لنشر تعاليم اساسية مثل ثقافة القناعة وعدم الإسراف داخل المجتمعات.

وصرح قائد الثورة، ان التخلي عن القناعات الخاطئة التي كانت تسود المجتمع الايراني قبل انتصار الثورة الاسلامية، كان السبب في تحقيق هذا الكم الهائل من الانجازات العلمية والتقنية الذي تشهده الجمهورية الاسلامية اليوم؛ بما في ذلك انشاء السدود ومحطات الطاقة والطرقات السريعة وانتاج الاجهزة المتطورة المستخدمة في صناعات النفط والغاز والبنى التحتية الاخرى.

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