ایران تؤکد على احترام وحدة الاراضي الصربیة

اكد وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" خلال مباحثاته مع رئيس جمهورية صربيا "الكساندرو فتشيج"، اليوم، على موقف ايران الداعم لوحدة الاراضي في هذا البلد.

وجدد امير عبداللهيان في هذا اللقاء، الاعلان عن الدعوة الرسمية التي بعثها رئيس الجمهورية الاسلامية الى نظيره الصربي لزيارة ايران.

وفي معرض الاشارة الى المباحثات التي اجراها مع رئيسة وزراء صربيا، اكد وزير الخارجية الايراني ضرورة النهوض بحجم التعاون بين طهران وبلغراد في شتى المجالات وبما يرقى الى مستوى العلاقات الدبلوماسية العريقة بين البلدين.

واستعرض امير عبداللهيان، في هذا السياق، "الاليات الابداعية" الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وصربيا.

في المقابل حمّل الرئيس الصربي، وزير الخارجية الايراني الزائر، تحياته الى رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي".

وقال "الكساندرو فتشيج" في هذا اللقاء : ان صربيا تعتبر ايران دولة ذات اهمية في المنطقة وتحرص على توسيع العلاقات معها وبما يليق بمستوى الطاقات المتاحة في كلا البلدين.

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