الحرس الثوري یثمن إجراءات الجهاز القضائي في معاقبة مرتزقة الکیان الصهیوني

أشاد الحرس الثوري الإسلامي في بيان إجراءات السلطة القضائية في معاقبة من لهم علاقة بجهاز استخبارات الكيان الصهيوني 'الموساد" وقال، إن قوات الأمن وقوى الأمن الداخلي وقوات التعبئة في البلاد لن تتردد في التصدي بحزم لمثيري الشغب والبلطجية والإرهابيين المأجورين و المرتزقة .

وأصدر الحرس الثوري الإسلامي بيانا ثمن فيه الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها السلطة القضائية في المعالجة القانونية والقضائية لملف من لهم علاقة بجهاز التجسس للكيان الصهيوني وتنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة منهم واعتبر هذا العمل خطوة تبعث على الأمل لردع فعال وتعزيز ثقة الناس في التصدي لمرتكبي الجرائم بصورة عادلة وجادة.

وتم أمس الاحد اصدار حكم إعدام بحق أربعة من العناصر الرئيسية في عصابة على صلة بجهاز التجسس للكيان الصهيوني لتعاونهم الإستخباراتي مع الكيان الصهيوني و اجراء عملية الاختطاف.

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