کنعاني: ایران لن تقبل باجراء المفاوضات تحت الضغط والتهدید/ أي استغلال للتطورات الإیرانیة الداخلیة لممارسة الضغط السیاسي علیها مدان

قال المتحدث باسم الخارجية ناصر کنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية اعلنت دوما مواقفها الرسمية تجاه الممارسات غير القانونية لبعض الحكومات الغربية ضدها بذريعة التطورات الداخلية فيها لذا فإن أي استغلال للتطورات الإيرانية الداخلية لممارسة الضغط السياسي عليها مدان و غير مقبول.

واضاف کنعاني اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان المفاوضات لها منطقها الخاص وان إيران التزمت بخطة العمل المشترك الشاملة (الإتفاق النووي) لكن الولايات المتحدة الامريكية انسحبت من الاتفاق.

وتابع ان ايران لازالت ملتزمة بعملية التفاوض وتسعى لحسمها غير انها لن تتفاوض على أساس الحاجة الى المفاوضات ملفتا ان حاجة الغرب الى التفاوض ليست اقل من حاجة ايران اليه والاتفاق متاح ويمكن للاطراف المعنية التوصل إليه في أقصر وقت ممكن.

وحول المواقف المتباينة للأمريكيين تجاه إيران قال: إن المفاوضات لم تندرج ضمن أولويات الولايات المتحدة وإنما هي تركز على قضايا أخرى. هناك تناقض في تصريحات الاطراف الغربية المعنية بالاتفاق النووي لاسيما الادارة الامريكية التي لم تخلق مسارا غير مناسب تجاه خطة العمل المشترك الشاملة فحسب بل منعت الجمهورية الإسلامية الايرانية من الاستفادة من الفوائد الاقتصادية لخطة العمل المشترك الشاملة واضافة الى ذلك اثارت الشكوك تجاه الحلول الدولية متعددة الاطراف لتسوية القضايا المعقدة مؤكدا ، على امريكا ان تتحمل مسؤوليتها تجاه ما نشهده حاليا بسبب تصرفاتها غير المسؤولة.

وأكد: التزمت إيران بتعهداتها تجاه خطة العمل المشترك الشاملة وكانت الادارة الأمريكية هي التي انتهكت الاتفاق ومن المؤسف ان الدول الأوروبية المعنية بالاتفاق لم تلتزم بتعهداتها ولم تستطع التعويض عن الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق.

واستطرد: اننا نوصي الاطراف الاوروبية المعنية بالاتفاق النووي بان لا تستسلم امام امريكا والظروف التي تفرضها منعا للتعرض للاضراء الناجمة عن هذه الظروف.

وردا على سؤال حول التطبيع مع الكيان الصهيوني قال كنعاني: موقفنا واضح تجاه الكيان الصهيوني وكذلك عملية التطبيع التي تجري بفعل الضغوط الامريكية في المنطقة ومن المؤسف وافقت في هذه الظروف بعض الحكومات العربية والإسلامية في المنطقة على تطبيع العلاقات السياسية مع الكيان الصهيوني.

وتابع : نعتقد أن وجود الكيان الصهيوني في المنطقة لن يجلب الأمن لأي طرف ولا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني يعتقد بحق أن قيام بعض دول المنطقة بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية، لذا فإن موقف شعوب المنطقة واضحة كما أعلن الشعب البحريني في هذه الايام وبالتزامن مع زيارة مسؤول صهيوني رفضه لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني .

وأضاف كنعاني: إن ما نشهده في مختلف الساحات الرياضية بين المشجعين وأيضاً في مونديال قطر، والذي جسد مشهدًا واضحًا لعداء شعوب المنطقة والعالم للكيان الصهيوني، يثبت أن التطبيع الرسمي بين الكيان الصهيوني وبعض الحكومات في المنطقة لا يعني قبول شعوب المنطقة بهذا الكيان بل زادت كراهية الشعوب للكيان الصهيوني.

وردا على سؤال حول ادعاء إيقاف سفينة إيرانية تحمل بعض الذخائر وهي في طريقها إلى اليمن قال: سمعنا هذا الادعاء من مصادر إخبارية وهو يمثل تكرار مزاعم لا أساس لها من الصحة وتهدف الى طرح قضايا سياسية واستغلالها استمرارا للنهج التخريبي للادارة الامريكية باعتبارها الداعم الرئيسي للعدوان على اليمن.

وصرح: ان موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه اليمن واضح ويعتمد على استخدام كافة امكانياتها لإحلال السلام والاستقرار والأمن في اليمن، وتعتقد أن الشعب اليمني وحده هو الذي قادر على تقرير مصيره بعيدا عن تدخل الاجانب، لذلك فإن توجيه التهم ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو استمرار نفس السياسات الخاطئة للادارة الأمريكية دعما للعدوان على اليمن؛ هذه الادارة التي مسؤولة عن الخسائر التي يتكبدها الشعب اليمني، تلجأ الى توجيه مثل هذه الاتهامات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاسقاط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رداً على سؤال حول اقصاء إيران من لجنة المراة بالأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية اعلنت دوما مواقفها الرسمية تجاه الممارسات غير القانونية لبعض الحكومات الغربية ضدها بذريعة التطورات الداخلية فيها حيث اعلنت مواقفها عبر وسائل الاعلام وكذلك في اللقاءات والمحادثات لذا فإن أي استغلال للتطورات الإيرانية الداخلية لممارسة الضغط السياسي عليها مدان و غير مقبول.

وتابع كنعاني: إيران بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، أصبحت عضوًا في لجنة مكانة المرأة من خلال انتخابات شفافة وشرعية تمامًا وحصدت أكبر عدد من أصوات الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للامم المتحدة أي 43 صوتا من أصل 54 صوتًا وتسعى أمريكا حاليا بمساعدة بعض الحكومات الأوروبية إلى عرقلة عضوية إيران في اللجنة المذكورة عبر اجراء سياسي بحت يفتقر الى الشرعية ومن خلال ممارسة الضغط واستخدام إمكاناتها السياسية والتأثير على الدول المستقلة. هذا التصرف الأمريكي ، يمثل اجراء ضد التصويت الحر للدول في المنظمات الدولية اكثر مما يكون اجراء ضد ايران وما تقوم به امريكا يعتبر التشكيك في حق الدول المستقلة في التصويت بهذه المنظمة وكذلك قيمة اصوات هذه الدول.

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