الرئیس الإیراني: النهج الاساس للحکومة تجنب اتخاذ القرارات المسببة للتضخم

اعتبر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، تجنب اتخاذ القرارات والإجراءات التي تقود للتضخم بانه يشكل النهج الاساس للحكومة.

وقال رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد ان على المسؤولين خلال تنظيم مشروع الموازنة التخطيط لحصول ابناء المجتمع على المواد الغذائية والمياه والسكن والصحة والسيارات بتكلفة زهيدة.

وأضاف رئيسي ان على مجلس الإعلام الحكومي أن يستخدم كل إمكانياته لشرح أداء الحكومة للرأي العام.

واعتبر رئيس الجمهورية تجنب اتخاذ قرارات وتدابير تضخمية ، بانه نهج الحكومة الحالية وطالب المسؤولين المعنيين بالتخطيط واتخاذ الإجراءات في إعداد مشروع قانون الموازنة لتسهيل حصول أفراد المجتمع على الأولويات الخمس الأساسية للمواد الغذائية والمياه والسكن والصحة والسيارات بسهولة واسعار رخيصة.

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