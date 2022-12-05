عبداللهیان یجتمع بسفراء الجمهوریة الإسلامیة في أوروبا

اجتمع وزير الخارجية الايراني بسفراء جمهورية ايران الاسلامية في اوروبا، الذين وصلوا الى بلغراد لمناقشة آخر المستجدات في العلاقات الايرانية الاوروبية.

وفي اللقاء الذي جرى مساء الاحد، تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول اهم القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والتطورات الدولية.

وشدد وزير الخارجية الايراني على الحاجة إلى بذل الاهتمام الخاص من قبل سفراء وممثلي جمهورية إيران الإسلامية في أوروبا ، مؤكدا على القضايا المتعلقة بتقديم الخدمات اللائقة للإيرانيين المقيمين في الخارج ، وخاصة في مجال تبسيط الخدمات القنصلية.

وكان وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان قد وصل إلى بلغراد صباح الأحد، واجرى محادثات مع وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش، تناولت العلاقات الثنائية واهم القضايا الدولية.

وبعد اللقاء شارك وزيرا خارجية إيران وصربيا في مؤتمر صحفي مشترك.

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