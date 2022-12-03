أکد وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان خلال إتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل بأن في أوروبا بعض السياسيين المتطرفين يخفون انفسهم وراء الاتحاد الأوروبي، وبناء على ذلك وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات هذه الجماعات.

واعرب أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي عن شكره لبوريل على دوره في المفاوضات، منتقدا التصريحات غیر المهذبة وغير الدبلوماسية الاخيرة لبعض الوزراء ألاوروبيين وقال : اليوم في أوروبا بعض السياسيين المتطرفين يخفون انفسهم وراء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير الخارجية: بناء على ذلك وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين.

واعتبر وزير الخارجية دور مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، ودائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي مهما في إبعاد الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرارات غير بناءة.

من جانبه اشار بوريل الى الجهود الذي تبذله لعودة جميع الاطراف الى التزاماتها في مفاوضات فيينا، مؤكدا بانه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل الى اتفاق نهائي.

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