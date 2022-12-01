وزیرا خارجیة إیران وقطر یبحثان العلاقات الثنائیة وموندیال 2022

بحث وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ­ثاني، تطورات العلاقات بين البلدين، لا سيما في الفترة التي أعقبت الاجتماع المشترك لكبار المسؤولين الإيرانيين والقطريين، كما بحثا الاستضافة الناجحة لمونديال قطر.

وفي اتصال هاتفي، نقل وزير الخارجية الإيرانية تحيات الرئيس الإيراني إلى أمير قطر، وهنأ دولة قطر حكومة وشعبا على الاستضافة الناجحة لمباريات كأس العالم لكرة القدم.

كما أعرب أميرعبداللهيان عن امتنانه وتقديره لتعاون ودعم الحكومة القطرية في حضور جماهير المنتخب الوطني وهواة الرياضة الإيرانيين بهذه المنافسات.

كما نقل وزير خارجية دولة قطر، في هذا الاتصال الهاتفي، تحيات أمير دولة قطر المتقابلة لكبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية، وأشاد بأداء المنتخب الإيراني في مونديال قطر، معبراً عن امتنانه لما قدمته طهران من دعم فاعل وتعاون في هذه الدورة من كأس العالم التي تستضيفها الدولة القطرية.

وبغض النظر عن نتائج مباراته أثنى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل­ثاني بأداء المنتخب الإيراني لكرة القدم في المونديال.

وتمنى وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وقطر الخير لمواطني البلدين.

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