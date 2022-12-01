کنعاني: الحکومة الأمیرکیة والادعیاء الغربیون محکومون في محکمة الضمیر الإنساني

اعتبر المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ناصر كنعاني، إن الحكومة الأميركية والكثير من الادعياء الغربيين محكومون في محكمة الضمير الإنساني بسبب سجلاتهم المخزية لانتهاكات حقوق الإنسان.

وكتب كنعاني في سلسلة تغريدات له اليوم الخميس: مرتكبو الجرائم ضد الشعوب وحماة الكيان الصهيوني الاحتلالي والإرهابي والعنصري لا يمتلكون الاهلية الاخلاقية لابداء الراي حول قضايا حقوق الإنسان وأداء الآخرين في هذا المجال.

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية: "حقوق الإنسان مفهوم مقدس ، وان جمهورية إيران الإسلامية تعتبر الارتقاء بها ضرورة إسلامية وإنسانية وقانونية وأخلاقية".

وتابع: "على منتهكي حقوق الإنسان، من خلال النظر إلى أدائهم المخزي في مجال حقوق الإنسان، التوقف عن تسييس حقوق الإنسان واستخدامها كأداة".

وأكد كنعاني في الختام: إن الحكومة الأميركية والكثير من الادعياء الغربيين محكومون في محكمة الضمير الإنساني بسبب سجلاتهم المخزية لانتهاكات حقوق الإنسان.

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