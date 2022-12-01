رئیس الجمهوریة: أمن البلاد یعتبر ضمن خطوطنا الحمراء

اكد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، أن أمن البلاد يعتبر من الخطوط الأحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا على أنه يجب تقديم كل مرتكبي جرائم قتل المواطنين وقوات الأمن خلال أعمال الشغب الأخيرة إلى العدالة.

وجاء هذا التصريح بعد وصول رئيسي إلى سنندج مركز محافظة كردستان غرب البلاد اليوم الخميس، لتدشين مشاريع نقل المياه، التقى خلاله بجمع من أهالي الشهداء والمحاربين القدامى والمدافعين عن الأمن، وكذلك مجموعة من أهالي ضحايا أعمال الشغب الأخيرة.

وقال رئيس الجمهورية: هناك تيار معادي للجمهورية الإسلامية حاول جعل محافظة كردستان غير آمنة في السنوات الأولى من انتصار الثورة الإسلامية، وهو نفسه حاول استغلال الاضطرابات الأخيرة لزعزعة أمن المحافظة مرة أخرى لكن أبناء الشعب الإيراني وقفوا أمامه وهزموه.

واعتبر رئيسي، أن وحشية مرتكبي الجرائم خلال أعمال الشغب الأخيرة تذكرنا بسلوك تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا: أن عوائل الشهداء مصدر لعزة وكرامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشهداء خلال فترة الدفاع المقدس قدموا أثمن ما لديهم وهي أرواحهم في ميدان الاختبار الإلهي.

وتابع رئيسي: علينا جميعًا أن نقدر دماء الشهداء وتضحيات محاربين القدامى، مشددا على أن الأمن هو الخط الأحمر والقضية المحورية لكل مجتمع ودولة، ولن يسمح أي شعب أو دولة بتعريض أمنه للخطر.

وأكد خلال لقائه بأسر الضحايا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعرف على أسباب وفاة اعزائهم وملاحقة ومحاكمة العناصر المتورطة بارتكاب الجنايات في محافظة كردستان، مؤكدا أن حفظ أمن جميع المواطنين أمر مهم ولا ينبغي أن تتعرض أية أسرة للأذى مستقبلا.

وعلى هامش لقاءه بعلماء محافظة كردستان، شارك رئيس الجمهورية في صلاة الجماعة التي اصطف فيها علماء من أهل السنة والشيعة خلف إمام جماعة من أهل السنة بمدينة سنندج.

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