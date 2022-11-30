الخارجیة الایرانیة تستدعی السفیر الفرنسي لدى طهران

واستدعت وزارة الخارجية السفير الفرنسي لدى طهران، نيكولا ريش، وابلغته اعتراضها على مواقف باريس التي تعد تدخلاً في شؤون إيران الداخلية.

واضافت الخارجية الايرانية ان استدعاء السفير الفرنسي جاء على خلفية إصدار برلمان فرنسا قرارا بشان التطورات الداخلية في ايران.

وأبلغت الخارجية الإيراني، السفير الفرنسي، عن الاحتجاج الشديد من جانب الجمهورية الإسلامية على الاتهامات الباطلة للسلطات الفرنسية ضد إيران، معلناً عن استنكارها وإدانتها لهذه التدخلات الغير مقبولة.

واعربت وزارة الخارجية عن أسفها الشديد من استغلال فرنسا وبعض الدول الغربية آليات حقوق الإنسان لاصدار قرارات ضد الجمهوية الاسلامية الايرانية، مؤكداً ضرورة تجنب هذه الدول لمبادئ القانون الدول في احترام السيادة الوطنية المستقلة للدول.

وأشارت الخارجية إلى أن لجوء هذه الدول إلى الأساليب الأحادية والقسرية التي تتعارض مع حقوق الشعوب، تجعلها تفتقر إلى أي سلطة وكفاءة لرفع دعاوى حقوق الإنسان.

من جهته، أكد السفير الفرنسي لدى طهران على أنه سينقل هذا الاحتجاج للسلطات في باريس.

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