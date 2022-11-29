رئیسي: العلاقات بین ایران والعراق متجدرة وعمیقة/ السوداني: لن نسمح بان تكون الاراضي العراقية منطلقا لتهديد دول اخرى

وصف رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي العلاقات الثنائية بين ايران والعراق بانها متجذرة وعميقة وشكر العراق حكومة وشعبا لحسن استضافة زوار الاربعين.

واضاف رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في مجمع سعداباد التاريخي- الثقافي بطهران، ان العلاقات الإيرانية العراقية ليست عادية بل ذات جذور عميقة قائمة على القيم ومعتقدات الشعبین الايراني والعراقي.

وأكد محمد شياع السوداني على تعاون دول المنطقة لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، مضيفا:سياسة الحكومة العراقية تعتمد على ألا يكون العراق منطلقا لإلحاق الأذى بدول المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن زيارتنا لطهران تأتي بهدف بحث العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية ومستجدات المنطقة، وكذلك تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدا ان العلاقات الإيرانية العراقية ليست عادية بل ذات جذور عميقة.

ووصل محمد شياع السوداني إلى طهران اليوم الثلاثاء على رأس وفد سياسي اقتصادي رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين عبر مطار مهر أباد ، وكان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية الايراني "سيد احسان خاندوزي".

وقال ان مراسم أربعین الحسيني (ع) وتواجد محبي اهل البيت (ع) من جميع أنحاء العالم الإسلامي خاصة من ايران في الأرض العراقي، وحسن الضيافة شعب هذا البلد للزوار في مراسم الأربعينية كله يجسد عمق هذه العلاقات.

واعرب عن تقدیره للشعب العراقي على استضافته للزوار الايرانيين في مراسم الأربعينية.

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