في اتصال هاتفي مع امیر عبداللهیان.. وزیر خارجیة بولندا یتطلع الى نجاح مفاوضات رفع الحظر مع ایران

اعتبر وزير الخارجية البولندي "زيبيغنيو راؤو"، ان طهران شريكا ستراتيجيا بالنسبة لوارسو في المنطقة؛ متطلعا الى نجاح مفاوضات رفع الحظر عن ايران في تحقيق النتائج المرجوة منها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى اليوم الاثنين بين وزير الخارجية البولندي مع نظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان"؛ حيث استعرض الجانبان القضايا الثنائية والقنصلية، الى جانب بعض التطورات على الساحة الدولية.

وصرح "راؤو"، بان بولندا تولي اهمية الى علاقاتها التاريخية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

في المقابل، نوه "امير عبداللهيان"، بالعلاقات التي وصفها "جيدة" بين طهران ووارسو.

كما استعرض الوزيران احدث المستجدات المتعلقة بالتعاون الثنائي وسبل تنظيم اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وبولندا.

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