الرئیس الإیراني یتصل هاتفیا بأمیر قطر

بحث رئيس الجمهورية الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية .

وخلال الاتصال، هنأ السيد رئيسي أمير قطر بمناسبة انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيدا بحسن التنظيم،و تمنى التوفيق للمنتخبات المشاركة في البطولة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تنميتها ودعمها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات ذات الاهتمام المشترك .

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