رئیسي: الصلابة والابداع من السمات الممیزة للقوة البحریة الایرانیة

اعتبر رئيس الجمهورية "ابراهيم رئيسي"، ان الصلابة والابداع والتطوير من السمات التي تتميّز بها القوة البحرية للجيش الايراني.

جاء ذلك في تصريح ادلى به رئيس الجمهورية، خلال استعراض الوحدات التابعة لسلاح البحر الايراني، الذي اقيم اليوم الاحد بمناسبة يوم القوة البحرية، في "منطقة الولاية البحرية الثانية" (جنوب البلاد).

واضاف : ان يوم القوة البحرية الوطني، يذكرنا بالملاحم البطولية والبسالات التي سطرها المنتسبون الى سلاح البحر الايراني؛ ما يقتضي الاحتفاء بهذه المناسبة لتكون ذكرى مميزة من اجل دعم الوحدات التابعة لهذه القوة المسلحة في البلاد.

وفيما نوه بالانجازات التي حققتها البحرية الايرانية خلال مرحلة ما بعد الدفاع المقدس، قال رئيسي : ان حضور سلاح البحر الايراني لا يقتصر على تامين الحدود الوطنية، وانما يتسع نطاقه ليضمن الامن الملاحي والنشاطات الاقتصادية والتجارية داخل المحيطات والممرات الدولية ايضا.

واوضح، ان تطوير النشاطات الاقتصادية والتجارية في ايران، رهن بدور القوة البحرية التابعة للجيش الايراني، مردفا انه في ضوء التهديدات والمخاطر التي تطال المياه الدولية ومناطق مختلفة من المحيطات اليوم، فإن وجود سلاح بحر قوي يشكل ركيزة اساسية لتطمين رجال الاعمال.

وفي الختام، اعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لجهود كافة الوحدات المنضوية تحت القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تقوم بواجبها لتامين الموانئ والمناطق البحرية، وبالتالي صون كافة المصالح الوطنية في الصعيدين الاقليمي والدولي.

endNewsMessage1