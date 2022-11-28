إیران.. اعتقال 61 شخصا على صلة بهجوم إرهابي إیذه

أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال 61 شخصا على ذمة التحقيق، فيما يخص الهجوم الذي استهدف قبل نحو أسبوعين مدينة إيذة (شرقي محافظة خوزستان )، وأسفر عن 7 قتلى و8 مصابين.

وقال رئيس ديوان القضاء في محافظة خوزستان (جنوب غرب) علي دهقاني إن "54 مشتبها من مجموع 61، صدرت بحقهم مذكرات اعتقال مؤقت حتى الكشف عن إدانتهم من عدمها في الضلوع بهذه الجريمة الإرهابية".

وأوضح أن "الاجراءات قائمة من قبل قاضي التحقيق والشرطة وقوى الأمن الداخلي للكشف وملاحقة جميع المنفذين والعناصر المتورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بهذا الهجوم"، مشددا على أن "جميع المتورطين في هجوم إيذة الإرهابي سيلقون عقابا عادلا ورادعا، وأن جهاز القضاء الإيراني عازم على التصدي بحزم لكل من يهدد أمن الشعب واستقرار البلاد".

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