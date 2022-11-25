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newsCode: 1301974 A
خانه | سياسة

أولیانوف: یمکن استکمال محادثات فیینا حول الاتفاق النووی بنجاح "في یومین"

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه إذا تواجدت الإرادة السياسية فمن الممكن استكمال المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني في غضون يومين، إذ إنه تم الاتفاق على جميع النقاط تقريبًا.

أولیانوف: یمکن استکمال محادثات فیینا حول الاتفاق النووی بنجاح "في یومین"

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، ميخائيل أوليانوف، بأنه إذا تواجدت الإرادة السياسية فمن الممكن استكمال المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني في غضون يومين، إذ إنه تم الاتفاق على جميع النقاط تقريبًا.

 

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في النووي الاتفاق يومين أوليانوف

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