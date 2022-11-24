ردا على تصریحات بایدن.. کنعاني: هل الحظر الاقصى استثنى الایرانیات؟

قال المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الامريكي جو بايدن حول المرأة الايرانية : هل قمتم باستثناء النساء والامهات الايرانيات من الحظر الاقصى ضد الشعب الايراني؟

واضاف كنعاني في تغريدة له علي تويتر ان الرئيس النظام الذي امعن في العداء ضد الشعب الايراني على مدى 40 عاما وفي اللجوء الى الارهاب الاقتصادي وفرض الحظر على الاطفال مرضى الفراشة يدعي اليوم اننا نقف بجنب النساء الايرانيات متسائلا هل قمتم باستثناء النساء والامهات الايرانيات من فرض الحظر الاقصى؟

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