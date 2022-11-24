shortLink
newsCode: 1301972 A
خانه | سياسة

ردا على تصریحات بایدن.. کنعاني: هل الحظر الاقصى استثنى الایرانیات؟

قال المتحدث باسم الخارجية "ناصر كنعاني" ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الامريكي جو بايدن حول المرأة الايرانية : هل قمتم باستثناء النساء والامهات الايرانيات من الحظر الاقصى ضد الشعب الايراني؟

ردا على تصریحات بایدن.. کنعاني: هل الحظر الاقصى استثنى الایرانیات؟

واضاف كنعاني في تغريدة له علي تويتر ان الرئيس النظام الذي امعن في العداء ضد الشعب الايراني على مدى 40 عاما وفي اللجوء الى الارهاب الاقتصادي وفرض الحظر على الاطفال مرضى الفراشة يدعي اليوم اننا نقف بجنب النساء الايرانيات متسائلا هل قمتم باستثناء النساء والامهات الايرانيات من فرض الحظر الاقصى؟

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
على الحظر الاقصى الايرانيات هل

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive