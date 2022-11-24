امیر عبداللهیان: المانیا تنتهک حقوق الانسان منذ اعوام طویلة

علق وزير الخارجية الايراني على تصريحات وزيرة خارجية المانيا في الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الانسان الذي عقد لدراسات الاحداث في ايران قائلا ان المانيا تنتهك حقوق الانسان منذ اعوام طويلة.

وكتب أمير عبداللهيان في سلسلة تغريدات مساء الخميس عقب صدور قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضد إيران بتوجيه من ألمانيا: نظام برلين، كان المصدر الرئيسي لأسلحة صدام الكيماوية ضد الشعب الإيراني، وغيره من الانتهازيين، يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ سنوات بفرض عقوبات غير عادلة وغير إنسانية.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي في تغريدة أخرى: "إن الأمر الاكثر خزيا انهم يفعلون ذلك من أجل ألاعيبهم المحلية التي لا قيمة لها".

وقال أمير عبداللهيان: على هذه الدول أن تعلم أن إيران المقتدرة ملتزمة بحقوق الإنسان، لكنها لا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

كما كتب في تغريدة أخرى: إنهم الآن يسيئون استخدام آليات حقوق الإنسان بشكل نفاقي للقيام بمزيد من الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان ضد شعبنا وكل هذا باسم "التضامن" الزائف مع الإيرانيين.

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